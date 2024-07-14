ФБР опознало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

В Федеральном Бюро расследований (ФБР) опознали мужчину, которого подозревают в стрельбе на митинге Дональда Трампа, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Об этом сообщает CNN.

«ФБР опознало подозреваемого. Имя пока не разглашается, но источники сообщают, что это 20-летний мужчина из Пенсильвании», — заявила журналист телеканала CNN Эбби Филипп.

13 июля Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела экс-президента со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо. Самого стрелка, который выстрелил с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, ликвидировали силовики.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Байдену сообщили о покушении на Трампа.