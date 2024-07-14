Трамп не станет менять планы после покушения

Дональд Трамп после покушения на него не откажется от планов по посещению предвыборного съезда Республиканской партии, который запланирован на 15 июля в Милуоки, штат Висконсин. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп, сообщает ТАСС.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, чтобы продолжить работу нашего съезда. <...> И мы с нетерпением ждем совместной работы с республиканским национальным комитетом», — отметили политики, отметив, что гости мероприятия уже начали прибывать в штат Висконсин.

13 июля Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела экс-президента со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо. Самого стрелка, который выстрелил с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, ликвидировали силовики.

Ранее Байден только спустя полтора часа осудил нападение на Трампа.