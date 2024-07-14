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Трамп не станет менять планы после покушения

Трамп посетит предвыборный съезд Республиканской партии, несмотря на ранение

Дональд Трамп после покушения на него не откажется от планов по посещению предвыборного съезда Республиканской партии, который запланирован на 15 июля в Милуоки, штат Висконсин. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп, сообщает ТАСС.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, чтобы продолжить работу нашего съезда. <...> И мы с нетерпением ждем совместной работы с республиканским национальным комитетом», — отметили политики, отметив, что гости мероприятия уже начали прибывать в штат Висконсин.

13 июля Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела экс-президента со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо. Самого стрелка, который выстрелил с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, ликвидировали силовики.

Ранее Байден только спустя полтора часа осудил нападение на Трампа.

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Покушение на Трампа
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