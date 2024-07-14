Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора Секретной службы попросили явиться на слушания из-за покушения на Трампа

В Конгрессе призвали директора Секретной службы США явиться на слушания

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер заявил, что связался с главой Секретной службы США Кимберли Читл и пригласил ее на слушание в связи со стрельбой на митинге с участием Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Комер отметил, что Комитет в ближайшее время направит официальное приглашение.

Он также поблагодарил сотрудников Секретной службы, которые первыми пришли на помощь Трампу после покушения.

«Политическое насилие во всех формах является не американским и неприемлемым. Есть много вопросов, и американцы требуют ответов», - отметил парламентарий от Республиканской партии.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование.

Ранее появились кадры, как Трампа увели со сцены во время стрельбы.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами