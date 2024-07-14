Директора Секретной службы попросили явиться на слушания из-за покушения на Трампа

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер заявил, что связался с главой Секретной службы США Кимберли Читл и пригласил ее на слушание в связи со стрельбой на митинге с участием Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Комер отметил, что Комитет в ближайшее время направит официальное приглашение.

Он также поблагодарил сотрудников Секретной службы, которые первыми пришли на помощь Трампу после покушения.

«Политическое насилие во всех формах является не американским и неприемлемым. Есть много вопросов, и американцы требуют ответов», - отметил парламентарий от Республиканской партии.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование.

Ранее появились кадры, как Трампа увели со сцены во время стрельбы.