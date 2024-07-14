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NBC: стрелявший в Трампа не связан с иностранными государствами

NBC: стрелявший на митинге в Трампа не имеет связей с иностранными государствами

Стрелявший на митинге кандидата на пост президента США Дональда Трампа не имел никаких связей с иностранными государствами. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, нет никаких оснований полагать, что стрельба имеет «какую-либо связь с зарубежным действующим субъектом».

Один из представителей Республиканской партии отметил, что пока конкретных данных о стрелявшем во время выступления Трампа в штате Пенсильвания нет.

До этого сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа нейтрализован. Газета Washington Post отметила, что в результате инцидента были нейтрализованы два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелок.

13 июля Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление кандидата в президенты прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Ранее Байдену сообщили о покушении на Трампа.

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