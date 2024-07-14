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Reuters назвало причину приостановки переговоров по Газе

Reuters: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа приостановлены из-за того, что Израиль якобы не показавает искреннего желания достичь соглашения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Египте.

«Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены после того, как три дня интенсивных переговоров не привели к выполняемому результату», – отметил собеседник агентства.

По его словам, поведение израильских властей говорит о внутренних разногласиях. Источник отметил, что израильская делегация сначала дала согласие на ряд условий, а затем вернулась с поправками, которые могли сорвать переговоры.

По данным агентства, посредники в переговорах увидели признаки того, что израильская сторона рассматривает диалог как формальность, призванную повлиять на общественное мнение.

До этого глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.

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