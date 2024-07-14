Стали известны вероятные организаторы стрельбы в Петербурге

Задержаны трое вероятных участников перестрелки на северо-западе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД в Telegram-канале.

По неофициальным данным, разборку со стрельбой устроили таксисты-нелегалы, которые часто подвозят местных жителей до метро. Официального подтверждения этой информации не было.

Полицейские машины, по свидетельству очевидцев, несколько раз объехали проспект. Также в пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что в отделение были доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения.

В настоящее время их проверяют на причастность к перестрелке.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Комендантском проспекте Петербурга. Сообщалось, что группа людей открыла стрельбу, двое из них были вооружены автоматами, а один — пистолетом.

При этом неизвестно, было ли оружие боевым или травматическим. На место происшествия была вызвана полиция. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

До этого стало известно, что уголовное дело грозит пенсионеру из Ломоносовского района Ленобласти после игры в тир на своем участке. Сообщалось, что мужчина обстрелял дом, после чего на сооружении осталось пулевое отверстие.

Ранее петербургский школьник открыл стрельбу по окнам школы.