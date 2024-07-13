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В 2024 году из России выслали 65 тысяч нелегальных мигрантов

МВД России: в 2024 году из РФ высланы 65 тысяч нелегальных мигрантов

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

За первое полугодие за нарушение миграционного законодательства из России были высланы около 65 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство внутренних дел.

По данным МВД, в результате проводимой под эгидой ОДКБ комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024» был закрыт въезд в Россию для 120 тысяч человек. Для сравнения, за весь 2023 год в РФ запретили въезжать 170 тысячам иностранных граждан.

Министерство приводит статистические данные о совершенных в 2024 году преступлениях. Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, в целом уменьшилось на 3,7%.

На 11,1% сократилось количество совершенных мигрантами тяжких преступлений, в том числе грабежей – на 30%, разбоев – почти на 10%, преступлений сексуального характера – на 8,5%.

«Статистика свидетельствует о том, что планомерная работа МВД России по противодействию преступности и правонарушениям среди мигрантов приносит результаты», — отмечается в публикации.

12 июля в России предложили называть тяжкими все связанные с незаконной миграцией преступления. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Государственной думы.

Ранее сообщалось, что в России выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы.

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