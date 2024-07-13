В Курской области больница возобновила работу после атаки дрона

Суджанская районная больница Курской области, которая 8 июля была атакована украинскими беспилотными летательными аппаратами, возобновила плановую работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

«Суджанская районная больница возобновила плановую работу», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что разработанный комплекс мероприятий позволил за короткое время организовать работу отделений в других корпусах районной больницы.

«Все отделения работают в штатном режиме», — добавили там, отметив, жителям района медпомощь оказывается в полном объеме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали здание стационара 8 июля. В результате этого была существенно повреждена кровля, а также внутренние помещения.

12 июля ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Беспилотник, несший на борту взрывчатку, сбили в нескольких километрах от атомной электростанции.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.