Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области больница возобновила работу после атаки дрона

Больница в Курской области возобновила работу после атаки ВСУ

close
100%
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Суджанская районная больница Курской области, которая 8 июля была атакована украинскими беспилотными летательными аппаратами, возобновила плановую работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

«Суджанская районная больница возобновила плановую работу», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что разработанный комплекс мероприятий позволил за короткое время организовать работу отделений в других корпусах районной больницы.

«Все отделения работают в штатном режиме», — добавили там, отметив, жителям района медпомощь оказывается в полном объеме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали здание стационара 8 июля. В результате этого была существенно повреждена кровля, а также внутренние помещения.

12 июля ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Беспилотник, несший на борту взрывчатку, сбили в нескольких километрах от атомной электростанции.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами