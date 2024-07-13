Самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска совершил аварийную посадку в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска, запросивший экстренную посадку из-за технических неполадок, штатно приземлился в Минводах. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре, передает RT.

«За полчаса до приземления экипаж подал запрос на аварийную посадку из-за отказа генератора, это была мера предосторожности», — добавили в ведомстве.

На борту находятся 103 человека.

До этого в сети появились кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Также стало известно, что упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиапредприятию «Газпром авиа», должен был полететь в Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве. В самолете было три члена экипажа. Среди населения никто не пострадал. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.