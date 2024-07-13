В Башкирии детей эвакуируют из лагеря из-за подъема уровня реки

Администрации одного из детских лагерей Башкирии пришлось закрыть смену. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Соответствующее решение было принято после того, как уровень реки Большой Ик поднялся. На данный момент в учреждении находятся 44 человека, 31 из них – дети. Лагерь располагает необходимым количеством запасов еды и воды. Родителей уже оповестили о произошедшем.

«Дети находятся в отличном настроении, даже устроили дискотеку», – поделились в ведомстве.

Сейчас детей и взрослых перевозят на моторных лодках по реке. На берегу их ожидают автобусы, которые доставят их домой. Всем людям обеспечили безопасность.

Ситуацию контролируют в управлении МЧС по региону.

До этого уровень воды резко поднялся в Хабаровском крае. Причиной произошедшего стал паводок. Несмотря на условия, шесть человек отправились на рыбалку.

В результате все они потерялись. Для поисков в МЧС задействовали вертолет.

Ранее в Челябинской области эвакуировали туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань.