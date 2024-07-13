Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии детей эвакуируют из лагеря из-за подъема уровня реки

В Башкирии досрочно закрыли смену лагеря из-за подъема уровня воды в реке

Администрации одного из детских лагерей Башкирии пришлось закрыть смену. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Соответствующее решение было принято после того, как уровень реки Большой Ик поднялся. На данный момент в учреждении находятся 44 человека, 31 из них – дети. Лагерь располагает необходимым количеством запасов еды и воды. Родителей уже оповестили о произошедшем.

«Дети находятся в отличном настроении, даже устроили дискотеку», – поделились в ведомстве.

Сейчас детей и взрослых перевозят на моторных лодках по реке. На берегу их ожидают автобусы, которые доставят их домой. Всем людям обеспечили безопасность.

Ситуацию контролируют в управлении МЧС по региону.

До этого уровень воды резко поднялся в Хабаровском крае. Причиной произошедшего стал паводок. Несмотря на условия, шесть человек отправились на рыбалку.
В результате все они потерялись. Для поисков в МЧС задействовали вертолет.

Ранее в Челябинской области эвакуировали туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами