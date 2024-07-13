В МЧС рассказали о пожаре из-за эффекта линзы в Ростовской области

В Ростовской области от оставленных на солнце стеклянных бутылок загорелась трава по принципу линзы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что ландшафтный пожар вспыхнул в Мясниковском районе.

Пламя на площади в 1000 квадратных метров тушили сотрудники МЧС, добровольцы и казаки.

В ночь на 13 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на нефтебазу в Цимлянске, в результате которой начался пожар.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что нефтебазу атаковали минимум два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второй попал по цели. Пожару присвоен третий ранг сложности. На данный момент локализовать его не удается. На территорию прибыла скорая. Данных о пострадавших нет.

На нефтебазе в резервуарах хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Ранее в Волгограде загорелся склад.