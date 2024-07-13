Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС рассказали о пожаре из-за эффекта линзы в Ростовской области

МЧС: в Ростовской области из-за эффекта линзы загорелась трава

В Ростовской области от оставленных на солнце стеклянных бутылок загорелась трава по принципу линзы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что ландшафтный пожар вспыхнул в Мясниковском районе.

Пламя на площади в 1000 квадратных метров тушили сотрудники МЧС, добровольцы и казаки.

В ночь на 13 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на нефтебазу в Цимлянске, в результате которой начался пожар.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что нефтебазу атаковали минимум два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второй попал по цели. Пожару присвоен третий ранг сложности. На данный момент локализовать его не удается. На территорию прибыла скорая. Данных о пострадавших нет.

На нефтебазе в резервуарах хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Ранее в Волгограде загорелся склад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами