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Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

РИА: подполье сообщило о ночном взрыве в пригороде Полтавы со стороны аэродрома

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Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы со стороны аэродрома. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Сопротивление сообщает, что в 0:40 (совпадает с мск) со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв... Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему, ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — заявил он.

Также Лебедев сообщил, что спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.

Часом ранее сообщалось, что в результате ударов была поражена инфраструктура в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины.

Также в ночь на 13 июля в результате ударов повреждения получили ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Бердянске произошли два взрыва.

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