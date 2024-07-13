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В Ростовской области горит нефтебаза

Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на нефтебазе в Цимлянском районе

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Inna Varenytsia/REUTERS

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области произошел в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе <...> Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники», — пишет Голубев.

Губернатор добавил, что в результате атаки БПЛА по нефтебазе никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали четыре населенных пункта в регионе.

В пятницу, 12 июля село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела пострадал охранник производственного предприятия.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью.

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