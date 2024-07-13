В России введут новое основание для лишения водительских прав

Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля. Подробности в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат Кирилл Данилов.

На данный момент за такое нарушение КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей или лишения прав на срок до трех месяцев. Однако ситуация в ближайшее время может измениться. В обсуждаемом законопроекте нарушителя предлагают лишать прав на срок от года до полутора лет.

В судебной практике устройствами, которые могут скрывать номерные знаки считаются различные механизмы, приборы, шторки, электромагниты, листы бумаги и картон. Тоже самое касается листвы грязи и снега.

До этого депутаты предложили законопроект о лишении водительских прав на период до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле.

Ранее автолихачей призвали лишать прав за накопление нескольких штрафов.