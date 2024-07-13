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В Подмосковье загорелся швейный цех

МЧС: В Подмосковье загорелся швейный цех на 1400 квадратных метров

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В поселке Володарского горит в Подмосковье загорелся швейный цех на 1 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в МЧС России.

«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды. На месте работают 20 специалистов и 10 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В четверг, 11 июля, в подмосковном Подольске вспыхнула мансарда девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Огонь распространился на квартиры верхних этажей.

После пожара Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

24 июня в здании подмосковного Фрязина четыре этажа полностью выгорели в результате пожара, причиной которого стал дуговой пробой в электросети, вызвавший воспламенение горючих материалов.

Ранее на рынке в Подмосковье произошел пожар.

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