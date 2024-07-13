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Бизнес-коуча Закхайм и других фигурантов дела о мошенничестве отправили в СИЗО

В Москве арестованы коуч Наталья Закхайм с мужем и ее партнером по бизнесу

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andreykrasnov_lik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гражданку Израиля и Нидерландов, бизнес-коуча Натальи Закхайм и ее супруга посадили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года», — заявили в суде.

Следствие утверждает, что Закхайм, ее супруг Андрей Краснов и деловой партнер Любовь Струлева организованную преступную группу и разработала совместный план по продаже выгодных курсов инвестирования денежных средств — при этом фактически организаторы курсов свои обязательства не исполняли.

12 июля стало известно, что в России задержали бизнес-коуча Наталью Закхайм вместе с мужем и сыном, их подозревают в введении в заблуждение под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям.

Наталья Закхайм — бизнес-тренер, автор курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Ранее в Москве задержали автора курсов по трейдингу.

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