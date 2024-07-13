В сети появились новые кадры падения «Суперджета»

В сети появились кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Их опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что самолет совершает резкое снижение над лесополосой, а затем падает на землю, откуда поднимается большое черное облако дыма.

До этого стало известно, что упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиапредприятию «Газпром авиа», должен был полететь в Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве. В самолете было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

«Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.