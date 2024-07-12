Стало известно, куда должен был полететь потерпевший крушение «Суперджет»

Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиапредприятию «Газпром авиа», должен был полететь в Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«По предварительным данным, этот самолет должен был ночью вылететь в Надым», — сообщает источник ТАСС.

Отмечается, что на онлайн-табло аэропорта «Внуково» вылет рейса «Газпром авиа» был намечен на 04:10 мск субботы, 13 июля.

До этого Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники, сообщил, что некачественная сборка во время ремонта могла стать причиной крушения пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Московской области.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве. В самолете было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

«Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.