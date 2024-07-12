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Названа еще одна вероятная причина крушения SSJ-100

Mash: SSJ-100 мог упасть в Подмосковье из-за некачественного ремонта

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Некачественная сборка во время ремонта могла стать причиной крушения пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники.

Информированные лица утверждают, что во время набора высоты самолет разогнался до вертикальных 40 метров в секунду при норме в 12-15. Источники отметили, что при такой перегрузке экипаж мог потерять сознание, а двигатели — отказать.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве. В самолете было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

До этого в авиационных службах предположили, что причиной отказа систем Superjet могло стать попадание птиц в двигатели.

После трагедии Следственный комитет завел уголовное дело.

«Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.

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Крушение «Суперджета»
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