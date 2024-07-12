В Белгородской области БПЛА атаковали четыре села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали четыре населенных пункта в регионе.

«Четыре населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ», — написал он, отметив, что пострадавших в результате инцидента нет.

По его словам, в результате атаки в поселке Красное Шебекинского городского округа были разрушены два частных дома. В селе Зиборовка полностью сгорел служебный автомобиль сельхозпредприятия. В селе Поповка Краснояружского района из-за атаки беспилотников был разрушен нежилой частный дом, еще один — сильно поврежден. Еще один легковой автомобиль был поврежден в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.

12 июля село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела пострадал охранник производственного предприятия.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью.