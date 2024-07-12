Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ 100

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что были найдены черные ящики разбившегося в Московской области самолета SSJ 100.

«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», — рассказал он.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве.

В самолете было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина, во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

После трагедии Следственный комитет завел уголовное дело.

«Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.