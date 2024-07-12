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В Финляндии заявили о нарушителе границы из России

В Финляндии расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России

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Global Look Press

Финские пограничники в области Северная Карелия расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России в районе Иломантси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение погранотряда.

Отмечается, что днем 11 июля сотрудники погранслужбы задержали мужчину по подозрению в незаконном пересечении границы из РФ в Финляндию. Мужчина подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии, говорится в сообщении.

Погранслужба инициировала предварительное расследование предполагаемого преступления на госгранице.

Уточняется, что пограничный комиссар региона Северная Карелия сообщил об инциденте пограничному комиссару Суоярвского района республики Карелия в РФ.

До этого в пограничной службе Финляндии отметили, что у границ страны скопилось много людей. По словам президента республики Александера Стубба, Россия переправила мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

Ранее стало известно, когда Финляндия примет решение по границе.

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