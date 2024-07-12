Названа новая версия крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье

Одновременный отказ сразу двух двигателей мог стать причиной крушения самолета Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей», - сказал собеседник агентства.

Пассажирский лайнер упал днем 12 июля в Коломенском районе Московской области во время тестового полета. По данным экстренных служб, борт упал в лесном массиве. В самолете находилось три члена экипажа. По предварительной информации, они не выжили. Как сообщается, воздушное судно вылетело из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина.

До этого сообщалось, что к падению лайнера могла привести поломка одного из двигателей.

В соцсетях опубликовали первые кадры крушения самолета. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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