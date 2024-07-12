Черные ящики потерпевшего крушение Superjet пока не найдены

Черные ящики на месте крушения самолета Superjet 100 в Московской области пока не найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время пока нет подтверждения обнаружению черных ящиков», — сообщили там.

Отмечается, что специалисты работают на месте крушения самолета.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Московской области во время тестового полета. Он упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. О пострадавших на земле не сообщалось.

Воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом. Отмечалось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание. Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения. На место происшествия направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России.

Глава Коломны Александр Гречищев опубликовал кадры с места крушения самолета Superjet 100 в Московской области.

Ранее сообщалось, что Superjet перед падением в Подмосковье успел подать сигнал бедствия.