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На западе Украины построят дороги для укрепления границы

На западе Украины построят 700 км дорог, чтобы лучше контролировать границу

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Госпогранслужба Украины займется обустройством существующих дорог и строительством новых на границе страны в Черновицкой и Закарпатской областях. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В Черновицкой и Закарпатской областях началось обустройство и строительство пограничных дорог. Поддержанная правительством и МВД Украины инициатива Госпогранслужбы позволяет пограничному ведомству самостоятельно строить дороги вдоль границы с ЕС», – указано в посте Госпогранслужбы.

В ведомстве подчеркнули, что к этому дню уже построено почти 35 км в Черновицкой области и 17 км в Закарпатье. Еще около 700 км дорог планируют построить в ближайшем будущем. Данная мера призвана способствовать усилению контроля за территориями, оперативному реагированию, а также «экономии горючего и эксплуатации техники».

Отмечается, что Черновицкая область граничит с Румынией и Молдавией, Закарпатская – с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей.

8 июля Государственная пограничная служба Украины получила от Соединенных Штатов четыре патрульных катера для защиты береговой линии.

Ранее Госпогранслужба Украины анонсировала ужесточение правил пересечения границы.

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