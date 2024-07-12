Россия пообещала продолжить обеспечение безопасности Запорожской АЭС

Россия продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ответ на принятый Генассамблеей ООН украинский проект резолюции «Ядерная и физическая ядерная безопасность объектов на Украине, включая Запорожскую АЭС» дипломат призвала киевский режим прекратить безответственное поведение. Также Захарова подчеркнула, что Россия будет продолжать действовать в рамках обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС.

«Призываем режим Владимира Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба», — заявила Захарова.

11 июля Генассамблея ООН рассмотрела украинский проект резолюции. В результате текст поддержали 99 стран. Большинство из них выступают представителями «коллективного Запада». Но ни одна западная делегация не взяла слово по мотивам голосования. Захарова назвала такой результат одним из худших для киевского режима и его спонсоров в Генассамблее ООН с начала специальной военной операции.

В свою очередь заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал принятую резолюцию политизированным проектом, способным только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине.

Ранее в ООН приняли резолюцию с требованием передать ЗАЭС под контроль Украины.