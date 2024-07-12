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Опубликованы кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Глава Коломны Гречищев опубликовал кадры с места крушения Superjet 100

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Глава Коломны Александр Гречищев опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места крушения самолета Superjet 100 в Московской области.

«Добрались до места падения», — написал он.

По его словам, угрозы населенным пунктам в данный момент нет.

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Московской области во время тестового полета. Он упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. О пострадавших на земле не сообщалось.

Воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом. Отмечалось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание. Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения. На место происшествия направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России. В составе находятся более 30 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Superjet перед падением в Подмосковье успел подать сигнал бедствия.

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Крушение «Суперджета»
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