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Минюст внес две зарубежные НПО в список нежелательных

Минюст внес НПО из Германии и Великобритании в перечень нежелательных в России

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственные организации (НПО) MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании. Об этом говорится на сайте ведомства.

«175. ... MitOst e.V. (Германия); 176. ... The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») (Великобритания)», – следует из сообщения.

В июне Министерство юстиции России внесло в список иностранных и международных НПО, деятельность которых нежелательна на территории России, организации из Канады, Финляндии и США.

До этого Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации из Финляндии International Russian Radio&Television.

Также стало известно, что Минюст РФ включил в список нежелательных организаций «Либерально-демократическую лигу Украины», основанную учащимися вузов Украины.

Ранее Лавров заявил о попытках США внедрить НПО в постсоветское пространство.

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