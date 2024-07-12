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На месте крушения самолета в Подмосковье работают пожарно-спасательные расчеты

МЧС: на месте крушения Superjet 100 работают пожарно-спасательные расчеты

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bbbreaking/Telegram

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, на место происшествия направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России. В составе находятся более 30 специалистов и 7 единиц техники.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. О повреждениях на земле не сообщалось.

Воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Отмечалось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание. Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения.

Ранее сообщалось, что Superjet перед падением в Подмосковье успел подать сигнал бедствия.

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Крушение «Суперджета»
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