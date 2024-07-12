Путин утвердил индексацию акцизов на табак

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную продукцию в период с 2025 по 2027 годы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, а также кальянный табак (за исключением сырья, используемого для производства табачной продукции) составит в 2025 году — 4 657 руб. за 1 кг, в 2026 году — 4 843 руб. за 1 кг, а в 2027 году вырастет до 5 037 руб. за ту же массу.

Акциз на сигары составит в 2025 году — 315 руб. за 1 штуку, в 2026 году — 328 руб. за 1 штуку, в 2027 году — 341 руб. за 1 штуку.

10 июля Госдума одобрила индексацию акцизов на табачную и алкогольную продукцию на 2025-2027 годы. Как отметили в Минфине, сборы вырастут на уровень инфляции в стране.

До этого сообщалось, что акциз на этиловый спирт с 2025 года составит 673 руб. за 1 литр. Начиная с 2026-го сбор вырастет до 700 рублей, в 2027-м он поднимется до 728 рублей.

Ранее эксперт спрогнозировал исчезновение дешевого вина в России.