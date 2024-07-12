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В Rambler&Co рассказали о способах привлечения аудитории на отечественные платформы

Топ-менеджер Rambler&Co Цыпер назвал большими охваты на отечественных платформах

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Пресс-служба РОЦИТ

Необходимо дополнить существующие процедуры процесса перехода аудитории на отечественные платформы. Об этом на заседании комиссии по новым медиа в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Как уточнил топ-менеджер медиахолдинга, сейчас в России блокируют откровенно недружественные платформы, но некоторые оставляют в свободном доступе. Он добавил, что производителей контента, привлекающих аудиторию, никаким образом не осуждают.

При этом Цыпер предположил, что эффективнее будет ограничивать не сами площадки, а именно возможность присутствия на них.

Также топ-менеджер рассказал о готовности российских медиа и онлайн-площадок полностью заменить иностранные. По его словам, Rambler&Co уже достаточно давно существует в очень конкурентном рынке, так как включает в себя коммерческие СМИ с рекламной моделью монетизации.

Он уточнил, что в связи с этим медиахолдинг прежде всего обращает внимание на запросы рекламодателей, финансовые показатели и постоянно развивает технологический стек.

«В 2022 году активы Rambler&Co перестали развивать каналы на иностранных платформах, так как российские компании были лишены инструментов продвижения контента. Поэтому мы начали инвестировать в отечественные решения — работа в них приносит большие охваты и показывает хорошие результаты», — сказал Цыпер.

Топ-менеджер Rambler&Co подчеркнул, что на российском рынке присутствует большое количество высокотехнологичных игроков, поэтому новым платформам все сложнее становиться востребованными у аудитории и производителей контента.

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