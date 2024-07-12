«Суперджет» перед падением в Подмосковье успел подать сигнал бедствия

Экипаж упавшего в Подмосковье самолета успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве.

В самолете было три члена экипажа. По предварительной информации, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

После трагедии Следственный комитет завел уголовное дело. Также в сети появились кадры с места падения самолета.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Росавиации прокомментировали крушение Superjet в Подмосковье.