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На место крушения Superjet вылетел глава Росавиации

Глава Росавиации вылетел на место крушения самолета в Подмосковье

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров вылетел на место крушения самолета Sukhoi Superjet 100NEW-95 в Московской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве.

По предварительной информации, все три члена экипажа на борту не выжили. Среди населения никто не пострадал. Следственный комитет завел дело после крушения пассажирского лайнера. Также в сети появились первые кадры с места падения самолета в Коломенском районе Подмосковья.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию после инцидента.

Ранее сообщалось, что на место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 выехал глава Коломны.

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Крушение «Суперджета»
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