На пляжах российского курорта полиция объявила охоту на голых отдыхающих

В Лазаревском районе Сочи администрация и правоохранители провели рейды на местных пляжах с целью выявления нарушителей общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального центра управления (МЦУ) города.

Во время обхода зон для отдыхающих полицейские задержали четверых туристов, загоравших в обнаженном виде.

«Нарушители доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы», — рассказали в МЦУ.

В пресс-службе центра напомнили, что на пляжах запрещается находиться голыми, а также нельзя употреблять спиртное, находиться в нетрезвом виде, курить, разводить огонь, купаться в запрещенных для этого местах, выбрасывать мусор и выгуливать собак.

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