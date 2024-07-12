Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На пляжах российского курорта полиция объявила охоту на голых отдыхающих

В Лазаревском районе Сочи задержали четырех обнаженных посетителей пляжей

close
100%
МЦУ Сочи

В Лазаревском районе Сочи администрация и правоохранители провели рейды на местных пляжах с целью выявления нарушителей общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального центра управления (МЦУ) города.

Во время обхода зон для отдыхающих полицейские задержали четверых туристов, загоравших в обнаженном виде.

«Нарушители доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы», — рассказали в МЦУ.

В пресс-службе центра напомнили, что на пляжах запрещается находиться голыми, а также нельзя употреблять спиртное, находиться в нетрезвом виде, курить, разводить огонь, купаться в запрещенных для этого местах, выбрасывать мусор и выгуливать собак.

До этого в Татарстане пьяный пенсионер разделся на глазах у детей и окунулся в бассейн.

Ранее эксгибициониста из Севастополя приговорили к семи годам строгого режима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами