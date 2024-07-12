Названа возможная причина крушения «Суперджета» в Подмосковье

Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пассажирский лайнер потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве.

В самолете было три члена экипажа. По предварительной информации, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

Позже в соцсетях были опубликованы первые кадры крушения самолета.

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