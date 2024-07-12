Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина крушения «Суперджета» в Подмосковье

ТАСС: самолет Sukhoi Superjet мог упасть в Подмосковье из-за отказа двигателя

Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пассажирский лайнер потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве.

В самолете было три члена экипажа. По предварительной информации, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

Позже в соцсетях были опубликованы первые кадры крушения самолета.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Татарстане возбудили дело на организатора незаконных полетов после авиакатастрофы.

Все новости на тему:
Крушение «Суперджета»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами