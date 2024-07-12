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«От взрыва зазвенели окна»: очевидцы рассказали о падении самолета в Подмосковье

Житель Коломны рассказал о взрыве самолета и черном дыме над лесом

Самолет Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье пролетел над деревней, после чего резко пошел вниз и упал в районе леса, рассказал житель Коломенского района Московской области «Пятому каналу». По его словам, после катастрофы над лесом поднялся черный дым.

«Произошел взрыв, когда об землю он стукнулся. У нас даже окна в доме задребезжали, и черный дым, видать — топливо», — сообщил очевидец.

После падения самолет недолго горел, добавил мужчина. Сейчас на месте крушения работают оперативные службы, кружат вертолеты, заключил он.

Напомним, по данным СМИ, на борту было три человека — экипаж с пилотами-тестировщиками. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве, в нем находились три члена экипажа. В Росавиации сообщили, что расследованием крушения займется Межгосударственный авиационный комитет. «Газета.Ru» ведет трансляцию о происшествии.

Ранее эксперты назвали три возможных причины падения самолета с туристами в Татарстане.

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