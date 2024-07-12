Уголовное дело заведено после падения самолета в Московской области

Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Московской области пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что лайнер «Сухой Суперджет-100» вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково, но потерпел крушение в районе деревни Апраксино в г.о. Коломна Московской области.

«Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ», — говорится в публикации.

На место крушения прибыли исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа. По предварительной информации, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

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