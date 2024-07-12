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В Росавиации прокомментировали крушение Superjet в Подмосковье

Росавиация: потерпевший крушение Superjet выполнял полет без пассажиров

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале прокомментировал крушение самолета Superjet 100 в Подмосковье.

По его словам, крушение произошло около 15:00 по московскому времени.

«Самолет выполнял полет без пассажиров — на борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека», — сообщил он.

Кореняко заявил, что согласно планом расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. По предварительной информации, все три члена экипажа на борту не выжили. Среди населения никто не пострадал.
Также в сети появились первые кадры с места падения самолета в Коломенском районе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался «Газпромом».

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Крушение «Суперджета»
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