Глава Коломны выехал на место крушения самолета Sukhoi Superjet 100

Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet 100 в районе деревни Апраксино. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман», — написал Гречищев.

Глава Коломны добавил, что в настоящее время место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины чрезвычайного происшествия находятся на выяснении.

Гречищев также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Самолет, о котором идет речь, разбился днем 12 июля. Воздушное судно потерпело крушение в районе деревень Апраксино и Малое Карасево. Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что сначала борт резко накренился, а затем пошел на снижение, после чего врезался в землю.

Позже в сети появилось видео первых секунд после крушения самолета SSJ в Подмосковье.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался «Газпромом».