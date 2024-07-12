Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Коломны выехал на место крушения самолета Sukhoi Superjet 100

Глава Коломны Гречищев выехал на место крушения самолета в районе Апраксино

Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet 100 в районе деревни Апраксино. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман», — написал Гречищев.

Глава Коломны добавил, что в настоящее время место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины чрезвычайного происшествия находятся на выяснении.

Гречищев также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Самолет, о котором идет речь, разбился днем 12 июля. Воздушное судно потерпело крушение в районе деревень Апраксино и Малое Карасево. Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что сначала борт резко накренился, а затем пошел на снижение, после чего врезался в землю.

Позже в сети появилось видео первых секунд после крушения самолета SSJ в Подмосковье.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался «Газпромом».

Все новости на тему:
Крушение «Суперджета»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами