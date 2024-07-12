Опубликованы первые кадры крушения самолета SSJ в Подмосковье

В сети появились первые кадры с места падения самолета в Коломенском районе Подмосковья. По предварительным данным Telegram-канала «МК: срочные новости», на видео запечатлен пассажирский лайнер.

На кадрах, снятых с некоего огороженного участка, виден поднимающийся вдалеке столб дыма.

До этого СМИ сообщили, что в Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet 100. По данным источника Telegram-канала Shot, на борту было три человека — экипаж с пилотами-тестировщиками. Росавиация проверяет сообщения о падении самолета.

По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа. Выяснилось также, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, самолет произвели в 2014 году. Его единственным эксплуатантом был «Газпром».

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Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.