Потерпевший крушение самолет эксплуатировался «Газпромом»

Самолет Sukhoi Superjet 100, который разбился в Подмосковье, был произведен в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Отмечается, что единственным эксплуататором самолета была компания «Газпром».

Самолет разбился днем 12 июля. Воздушное судно потерпело крушение в районе деревень Апраксино и Малое Карасево. Очевидцы рассказали журналистам, что сначала борт резко накренился, а затем пошел на снижение и врезался в землю.

На борту разбившегося самолета не было пассажиров, а только три члена экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Также сообщалось, что в польском аэропорту Гдыня-Косаково потерпел крушение учебно-тренировочный самолет М-346 Master, применяемый армией Польши под названием Bielik.

10 июля в Камском Устье в Татарстане разбился легкомоторный самолет.

Ранее в авиакомпании прокомментировали падение самолета с туристами в Татарстане.