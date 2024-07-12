Житель Ленобласти сдал дом уроженцу Донецка и нашел там почти 40 кг наркотиков

В Ленинградской области обнаружили запасы синтетического наркотика, оставленные уроженцем Донецка в съемном жилье. Об этом сообщает 47news.

По данным источника издания, 45-летний житель Санкт-Петербурга накануне обратился в отделение полиции в Лужском районе. Заявитель рассказал, что последние четыре года сдавал принадлежащий ему дом с участком в СНТ «Тельмановец» 37-летнему мужчине, приехавшему из Донецка.

Недавно он решил проверить жилье, арендатора не застал, а внутри обнаружил беспорядок. Правоохранители обыскали дом и нашли там три пластиковых контейнера с подозрительным содержимым, а также посуду и оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков.

Стражи порядка изъяли около 38 килограммов кристаллов, успевших склеиться в крупные комки. Треть запасов, как показала экспертиза, является синтетическим психостимулятором. Возбуждено дело о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Ранее на Урале мужчина помешал работе наркокартеля и стал получать угрозы от мафии.