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Россиянам объяснили, как определить у собаки проблемы с психикой

ОСН: тяжелое дыхание, тряска и чесание – признаки проблем с психикой у собаки

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Shutterstock/Alfredo Cecchi

У собаки могут появиться психические расстройства – чаще всего у породистых питомцев они связаны с генетической предрасположенностью. На состоянии психики собаки могут сказаться и заболевания – к примеру, гипертиреоз щитовидной железы, а также голод или травмы, смена дома или гибель хозяина. Определить начало отклонений можно по поведению питомца, выяснила Общественная Служба Новостей.

Заметить наличие стресса у питомца можно по таким признакам, как потеря аппетита, диарея, частые болезни, а также внезапное мочеиспускание. Эксперты подчеркивают, что собака в стрессе меняет поведение – она чешется, лижется, часто дышит, зевает, постоянно ходит и что-то копает.

При депрессии у животных специалисты отмечают такие симптомы, как пассивное состояние, нежелание играть и гулять, долгий сон и апатия. Собаки, впадающие в депрессию, могут постоянно без причины чесаться, не есть и не пить, часто облизывать лапы, проявлять беспричинные агрессию и страх. Они худеют, их организм обезвоживается.

Психозы у собак встречаются очень редко. Но если все-таки это произошло, то могут наблюдаться галлюцинации, потеря аппетита, рычание и лай без причины, отсутствие реакции на хозяина.

Эксперты подчеркивают, что при наблюдении таких симптомов важно обязательно как можно скорее обратиться к ветеринару и бихевиористу – специалисту по поведению животных.

Ветеринары ранее объяснили, какие процедуры нельзя делать собакам в жару.

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