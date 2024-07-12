В Адыгее арестовали фигуранта по делу о нападении на храм в Майкопе

Майкопский городской суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке нападения на православный храм в Майкопе и покушения на священнослужителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов республики.

«Суд арестовал члена запрещенной в РФ международной террористической организации, готовившего нападение на Михайло-Архангельский храм Майкопа, на два месяца, по 10 сентября 2024 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый является выходцем из среднеазиатской страны.

12 июля стало известно, что Даниилу Камневу, одному из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, запросили 28 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта.

До этого глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе».

Ранее МИД России обнаружил след зарубежных заказчиков теракта в «Крокусе».