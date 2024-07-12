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Мужчину, выгнавшего певицу из вагона московского метро за стрижку, оштрафовали

Москвича, выгнавшего девушку из вагона метро, оштрафовали на тысячу рублей

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Кадры из видео/Настя Ермак/VK

Преображенский районный суд города Москвы оштрафовал мужчину, который выгнал девушку из вагона московского метро за короткую стрижку. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Мужчину наказали за мелкое хулиганство. Он выгонял девушку из метро, приняв ее за мужчину из-за короткой стрижки, преследовал ее через весь вагон и оскорблял нецензурными словами.

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Инцидент случился 10 июля. Пассажир московского метро выгнал из вагона певицу Анастасию Ермак из-за короткой стрижки. Девушка рассказала «Газете.Ru», что мужчина преследовал ее и ее друга, пинал в спину и называл «позором для русских». Никто из других пассажиров на помощь не пришел. Ермак сообщила о намерении написать заявление на обидчика, полиция уже проверяет видео инцидента.

Преследователем оказался 40-летний бывший сотрудник МВД Владимир Сафонов. Сам он объяснил свое поведение тем, что принял Ермак и ее спутника за геев.

Ранее в Тюмени подростка избили из-за звезды на шапке.

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