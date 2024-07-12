В Подмосковье более 13 тыс. человек вызвали врача с помощью мобильного приложения

В Московской области успешно работает мобильное приложение «112 МО», с помощью которого жители могут срочно связаться с оперативными службами. Уже более 13 тыс. человек использовали приложение для вызова врача, более миллиона – для отслеживания скорой помощи, сообщает 360.ru.

После вызова врача в приложении для пользователя автоматически создается карточка происшествия, а в памяти сохраняется запись видеовызова. Пользователи могут отслеживать движение скорой помощи на интерактивной карте сервиса, который регулярно обновляют, добавляя новые функции. Работает он на российском программном обеспечении.

Впервые запустили приложение 7 лет назад – с того времени функцией отслеживания скорой воспользовались уже более 1 млн человек. Эта опция на сегодняшний день наиболее востребована, из-за чего ее постоянно совершенствуют.

На вызов приезжает скорая из автопарка, который состоит из 816 машин, укомплектованных современным оборудованием. Автопарк регулярно обновляют – так, к примеру, в этом году приобрели 77 новых машин, а год назад – 118. На них круглосуточно работают 600 бригад медиков.

Благодаря совершенствованию этой работы, количество жалоб на оказание оперативной медицинской помощи за полгода сократилось втрое.

До этого в Подмосковье голосовой помощник Светлана помог выбрать лучшую бригаду скорой помощи. Для выявления победителя, он собрал почти 80 тыс. оценок.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил о страховании всех работников скорой помощи в регионе.