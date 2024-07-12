В России предложили называть тяжкими все связанные с незаконной миграцией преступления

Депутаты Госдумы разработали законопроект о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

Она заявила, что в течение недели все уполномоченные министерства и правоохранители дадут обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких ключевых направлений.

Кроме того, в ГД предложили ввести внесудебную блокировку сайтов, рекламирующих услуги по нелегальному получению документов иностранцами.

До этого сообщалось, что в России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов. В их число могут войти курьеры и водители такси.

В начале июля полицейского, который помог легализоваться 588 мигрантам, оштрафовали и лишили свободы.

Ранее в России выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы.