Руку 25-летнего россиянина зажевало в бумажный станок

В Воронеже 25-летний работник предприятия ООО «Европак» получил на предприятии тяжелые травмы. В областном отделении Трудовой инспекции уже начали расследование по факту случившегося, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 9 июля, когда наладчик работал на бумажном станке. Часть заготовок упало под оборудование. Мужчина стал вытаскивать материал из-под станка, когда вращающиеся детали станка зацепились за одежду рабочего и затянули руку мужчины под пресс.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными переломами и ранами левой руки.

До этого житель Братска отсудил почти полмиллиона за травму руки на производстве, из-за которой он лишился возможности работать. Инцидент произошел на деревообрабатывающем предприятии. После несчастного случая рабочий получил третью группу инвалидности.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.