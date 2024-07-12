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Руку 25-летнего россиянина зажевало в бумажный станок

В Воронеже руку 25-летнего рабочего зажевало в бумажный станок

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Воронеже 25-летний работник предприятия ООО «Европак» получил на предприятии тяжелые травмы. В областном отделении Трудовой инспекции уже начали расследование по факту случившегося, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 9 июля, когда наладчик работал на бумажном станке. Часть заготовок упало под оборудование. Мужчина стал вытаскивать материал из-под станка, когда вращающиеся детали станка зацепились за одежду рабочего и затянули руку мужчины под пресс.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными переломами и ранами левой руки.

До этого житель Братска отсудил почти полмиллиона за травму руки на производстве, из-за которой он лишился возможности работать. Инцидент произошел на деревообрабатывающем предприятии. После несчастного случая рабочий получил третью группу инвалидности.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.

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