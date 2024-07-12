Мужчину осудили за показ своих гениталий 15-летнему подростку в общем бассейне

На Лазурном берегу немецкого туриста осудили за демонстрацию гениталий подростку, пишет La Provence.

На прошлой неделе французская полиция задержала 61-летнего немца, который проводил свой отпуск в портовом городе Ла-Сьота. За несколько дней на Лазурном берегу мужчина успел стать фигурантом уголовного дела после того, как 15-летний подросток обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам жертвы, турист вытащил свои гениталии из плавок, находясь в общем бассейне. Показания несовершеннолетнего подтвердила его мать.

На допросах в полиции и у психиатра мужчина отрицал обвинения в демонстрации полового органа. Тем не менее он признался во влечении к лицам своего пола, а в его мобильном телефоне полицейские нашли сотни интимных изображений его самого и других мужчин. В итоге суд приговорил гражданина Германии к восьми месяцам лишения свободы условно и двухлетнему запрету появляться в Ла-Сьота.

Ранее на Урале прохожий показал гениталии женщине с ребенком.