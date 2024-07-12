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Пара вернулась из отпуска и нашла в чемодане скорпиона

Mirror: британская пара вернулась из Мексики и нашла в своей сумке ядовитого скорпиона

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CeePix/Shutterstock/FOTODOM

В Британии пара вернулась из отпуска в Мексике и нашла в своем чемодане ядовитого скорпиона, пишет Mirror. Теперь туристы рады, что вовремя заметили неожиданного гостя.

Джон Грей и его девушка Джоли вернулись из Мексики и распаковывали чемоданы, когда увидели в одной из сумок скорпиона. Мужчина вспоминает, что его подруга закричала так сильно, что, возможно, это услышала вся улица.

Грей смог аккуратно накрыть скорпиона стаканом, а потом переложить его в контейнер для еды и вызвать специалистов.

«Я позвонил в зоопарк, который работает с неместными видами и рептилиями, и они хотели отправить его своей команде для проведения исследований», — рассказал Джон.

Грей предполагает, что скорпион мог пробраться в сумку, когда он с Джоли искал укрытие во время сильного шторма в отпуске.

«Нам сказали, что скорпиона в итоге отдадут профессионалу, который будет следить за ним», — добавил мужчина.

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